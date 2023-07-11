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Наука и образование

Филиал СПбГУ откроют в Египте к началу осени

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Принимать первых абитуриентов начнут уже в этом августе. В самом начале в филиале будут преподавать медицинские программы, позже расширит специализацию на экономику, включая машинное обучение.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Как сообщили в пресс-службе вуза, на первых этапах филиал будет специализироваться на медицинских программах: «Лечебное дело», «Фармация», «Сестринское дело», «Стоматология» и «Физиотерапия». Позже добавят программы по экономике, включая «Менеджмент» и «Искусственный интеллект и машинное обучение».

Дипломы будут выдаваться в соответствии со стандартами СПбГУ и общепринятыми международными стандартами качества. Кроме того, в ближайшее время определят комиссию, которая будет помогать с подбором профессорско-преподавательского состава. А в конце первого учебного года в Новом Каире построят новые корпуса, в которых разместится университет.

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