Ученые петербургского Политеха объединили два вещества для борьбы с раковыми опухолями

Фототермическая терапия лечит опухоли за счет тепловой энергии. При таком методе нужна минимальная инвазия и можно локально воздействовать на раковые клетки. С помощью внутривенных инъекций вводят вещество, которое накапливается в опухоли, а затем участок интереса нагревают лазером. Свет преобразуется в тепло и раковые клетки разрушаются. Но есть недостаток: в глубине опухоли не удается достичь высокой температуры, соответственно, из-за этого часть новообразования остается без терапии. Это может вызывать побочные эффекты, дальнейший рост опухоли и вероятность развития метастазов.

Научная группа из Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ предложили вариант эффективнее: с помощью инъекции вводить не лекарственное вещество, а наночастицы селена и золота. Эти два вещества вместе не оставляют шансов раковым клеткам.

«По отдельности селен и золото исследовались и применялись в терапии злокачественных новообразований, но никто еще в мире не объединял эти два вещества в дуэт. С помощью математического моделирования, мы рассчитали вероятность взаимодействия селена и золота, спрогнозировали, что будет при их запаковке в капсулу, а затем приступили к практическому исследованию», — рассказала автор научной статьи, младший научный сотрудник Лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Ксения Митусова.

Ученые уже провели эксперименты in vivo. На протяжении двух недель биоинженеры наблюдали за мышами: роста опухоли не наблюдалось, а наоборот, она уменьшалась в размере. Часть исследований ученые выполняли на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, исследования по терапевтическому эффекту — на базе Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета совместно с коллегами из ИТМО.

«При проведении эксперимента мы оценивали не только опухолевую ткань, но и здоровые органы. Полученные образцы отдавали на гистологию для выявления метастазов, а также для определения эффективности нашей терапии в опухоли. В результате никаких негативных воздействий на жизненно важные органы, такие как сердце, легкие, печень, почки и селезенка, не обнаружилось. Нам удалось доказать эффективность нашего метода. Важно отметить, что для его реализации не нужно какого-то нового оборудования, уже существующие в клиниках установки подойдут для проведения такой процедуры», — поделилась лаборант-исследователь лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ ИБСиБ СПбПУ Анна Рогова.

Работа по совершенствованию изобретения продолжается. Перед учеными стоят две главные задачи — улучшить адресность капсул и уменьшить их размер в 10 раз (сейчас — около 2 микрон), чтобы получить больший процент проникновения носителей в клетку. Ученые надеются масштабировать технологию на промышленное производство. По прогнозам биоинженеров, это скорее всего произойдет в следующем году.