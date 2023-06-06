В ИТМО появилась специализация коммуникации в IT — впервые в России

Как рассказали «Собака.ru» в ИТМО, цель новой специальности — подготовить научных коммуникаторов для IT-сектора, которые cмогут создавать и курировать коммуникационные и просветительские проекты, в частности для сферы ML. Для студентов подготовлены новые дисциплины, такие как «Введение в технологии ИИ», «Коммуникация в IT: от стартапа до корпорации» и «Прикладная этика искусственного интеллекта». Вместе с тем, магистранты освоят инструменты PR, маркетинг, наукометрию, научный сторителлинг, дата-визуализацию, продуктовый подход, основы HR.

Приглашенными экспертами станут директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов и директор по стратегическому маркетингу Андрей Себрант. Выпускники программы смогут применить свои навыки в качестве продюсеров научно-популярного контента и IT-коммуникаторов, специалистов по PR в крупных IT-компаниях, сервисах и стартапах. Студенты, которые поступают в ИТМО на программу магистратуры «Научная коммуникация» в этом году, уже в первом семестре могут выбрать отдельный трек «Коммуникации в IT».

«Сейчас есть запрос от технологических команд, экспертов и журналистов на коммуникаторов, которые умеют объяснять сложные концепции понятно и интересно. Еще одна задача — сформировать доверие общества к новым технологиям и продуктам, помогать осмыслять их критически. IT — притягательный и сложный рынок труда, а наша специализация — это возможность попасть в эту сферу с любым бэкграундом», — отметила руководитель магистратуры и директор центра научной коммуникации ИТМО Дарья Денисова.