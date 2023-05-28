Петербургский институт Гете внепланово закрылся на несколько месяцев

Учреждение решило приостановить работу несмотря на то, что некоторые ученики ещё не окончили языковые курсы и не сдали экзамены. «Курс у нас ещё не закончился, — он должен был завершиться 17 июня, осталось еще три занятия. И вроде как экзамены проводить они тоже не будут, но сертификаты выдадут. Грустная история», — рассказала одна из студенток института.

Позднее студентов дополнительно уведомили официальными письмами, которые институт отправил по электронной почте. «С 01.06.2023 года языковые курсы и экзамены в Гёте-Институте уходят на досрочный летний перерыв. О том, как мы будем работать осенью, вы сможете узнать на нашем сайте или следите за новостями в нашей рассылке. Мы очень сожалеем, что вы не смогли пройти у нас курс до конца», — говорится в рассылке. При этом деньги за несостоявшиеся занятия организация вернёт, для этого необходимо будет написать заявление.

Напомним, что Гете-Институт является учреждением культуры Германии, отделения которого работают во многих странах мира. В России помимо Петербурга другие отделения находятся в Москве и Новосибирске.