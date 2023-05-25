В петербургских вузах начнут действовать новые правила поступления

По словам председателя комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрея Максимова, в этом году стало больше на 610 мест на бюджет по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году на бюджетные места программ бакалавриата и специалитета могут поступить более 29,5 тысяч человек, а с учетом магистратуры — 43,2 тыс.

«Контрольные цифры приема увеличены по всем конкурсным группам: математика, естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицина, науки об обществе, педагогические науки, гуманитарные, искусство и культура», — сказал Максимов.

Он также отметил, что в этом году правила приема немного изменились. Если раньше можно было подавать заявление на десять направлений в пять вузов, то теперь можно выбрать только пять направлений. Также абитуриентам больше не потребуется подавать согласие о зачислении в выбранный университет.

«Теперь для зачисления на бюджетное место достаточно, чтобы на день издания приказа о зачисление поступающий не отозвал представленный в вуз оригинал документа об образовании или отметку о предоставлении оригинала на портале ЕПГУ (портал госуслуг — ред.), если он поступает через портал», — сказал Андрей Максимов.

Еще одно нововведение: будущие студенты должны будут расставить приоритеты специальностей в заявлении для каждого из выбранных вузов. Эти отметки будут учитываться при зачислении: если на приоритетное направление абитуриент не попал, то его зачислят на второе и так далее.