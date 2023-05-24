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Наука и образование

Тактильная кора, идеальный успокаивающий аромат и актеры-роботы: в ИТМО пройдет выставка научно-технологического искусства STAGE

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На выставке, которая пройдет с 31 мая по 20 июня, можно будет увидеть 11 проектов на стыке науки, искусства и технологий, испытать новый эмоциональный опыт в VR, погрузиться в аудиовизуальную среду, созданную с привлечением технологий искусственного интеллекта, а также узнать про переработку зданий с помощью живых организмов.

Пресс-служба Art & Science фестиваля STAGE 2023
Пресс-служба Art & Science фестиваля STAGE 2023

Все проекты, серии перформансов и образовательная программа объединены темой «Новая хрупкость», которая стала отправной точкой для разговора о несовершенных технологиях, ментальном здоровье и возможности общения человека с другими существами в попытке восстановить хрупкий баланс на планете.

Посетители увидят робототехническую инсталляцию, в которой кора дерева реагирует на поведение человека, и ольфакторную (относящуюся к чувству обоняния) инсталляцию, ставшую результатом поиска идеального успокаивающего аромата.

Также на STAGE покажут новую постановку «Каштанки» Чехова, в которой вместе с актерами-людьми играют актеры-роботы, а повествование ведется от лица собаки (и ее тоже играет робот!).

Куратором STAGE 2023 выступит руководитель магистерской программы, независимый куратор и креативный продюсер Ольга Вад. Организатор фестиваля – Центр Art & Science Университета ИТМО, один из популяризаторов art & science в России.

Выставка STAGE пройдет с 31 мая по 20 июня в гибридном пространстве AIR (Art.ITMO.Residency) на Биржевой линии, 16. Вход бесплатный по регистрации.

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Пресс-служба Art & Science фестиваля STAGE 2023
Пресс-служба Art & Science фестиваля STAGE 2023
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