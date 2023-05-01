18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Горячее питание станет обязательным в школах

Поделиться:

Правительство решило изменить порядок составления меню для школьников. Соответствующее постановление вступило в силу 1 мая.

Dragan Mujan/shutterstock

Теперь компаниям-подрядчикам нужно оговаривать содержание рациона детей с руководством образовательных учреждений. Так для каждой возрастной группы будет формироваться собственное меню. При этом из меню нельзя вычеркнуть горячее. Дополнительно предписано согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из учеников, а также запрещено исключать из меню горячее питание.

В конце февраля сообщалось, что Минпросвещения планирует ввести еженедельное меню горячего питания для учеников первых-четвертых классов в российских школах. Как пояснил первый замглавы ведомства Александр Бугаев, в меню для младшеклассников намерены включить конкретные продукты.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: