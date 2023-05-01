Горячее питание станет обязательным в школах

Теперь компаниям-подрядчикам нужно оговаривать содержание рациона детей с руководством образовательных учреждений. Так для каждой возрастной группы будет формироваться собственное меню. При этом из меню нельзя вычеркнуть горячее. Дополнительно предписано согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из учеников, а также запрещено исключать из меню горячее питание.

В конце февраля сообщалось, что Минпросвещения планирует ввести еженедельное меню горячего питания для учеников первых-четвертых классов в российских школах. Как пояснил первый замглавы ведомства Александр Бугаев, в меню для младшеклассников намерены включить конкретные продукты.