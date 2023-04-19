18+
  • Город
  • Наука и образование
Наука и образование

Ёмае, на фига! 8 ругательных слов и фраз (почти все прилично!), которые часто пишут с ошибками

Поделиться:

«Нет слов, одни эмоции» — кажется, эту фразу хочется повторять ежедневно. Хотя, конечно, часто есть, что сказать, но разве что матом. Давайте ругаться как петербуржцы — без орфографических ошибок и пропущенных запятых! «Собака.ru» публикует отрывок из книги Алены Меркурьевой «Как правильно? Пишем и говорим без ошибок». 

Marina Demeshko / Shutterstock

Неправильно: чёрти что.

Правильно: чёрт-те что.

У выражения чёрт знает что есть краткая версия, которую почти никто не пишет правильно. С существительным чёрт ничего не происходит, окончание никакое добавлять не нужно. А вот дефис и частицу те — да. Выражения чёрт-те что, чёрт-те куда, чёрт-те где, чёрт-те сколько верно писать именно так. Как и другие слова с частицами -де, -ка, -то и -с (вечер-то какой, да-с и тому подобное). Хотя есть словари, которые дают вариант с раздельным написанием частицы те, убеждая, что это сокращённый вариант от тебе. Но не в нашем случае.

Неправильно: пофигу.

Правильно: по фигу.

Можно, конечно, заявить: Мне всё равно! Но вариант с мне пофиг сразу даёт понять всю серьёзность ситуации и пофигизма. Почти все сочетания с фиг (и другими менее культурными аналогами) пишут с предлогами раздельно: ни фига, по фигу, до фига, на фиг. Все эти сочетания официально зафиксированы в Русском орфографическом словаре РАН. Но имейте в виду, что литературными они от этого автоматически не становятся. Так что подходят скорее для неформальных переписок и бесед.

Roman Samborskyi / Shutterstock

Неправильно: нафига.

Правильно: на фига.

В прошлом примере был небольшой спойлер про «почти все сочетания с фиг пишут с предлогами раздельно». Но вопросительное наречие на фига как-то особенно часто пишут слитно. Миллионы результатов в Google со слитным написанием. Но всё-таки так делать не нужно, на фига подчиняется всё тому же правилу (см. выше).

Неправильно: ну ты даёшь блин!

Правильно: ну ты даёшь, блин!

Блин — любимый многими эвфемизм, который уместен тогда, когда неуместен его менее приличный аналог. Есть версия, что это сокращённый вариант от поговорки блин горелый, которая выражает досаду и раздражение. Часто эмоциональное междометие блин берёт на себя роль вводного слова. Так что блином мы никого не обзываем, запятая здесь по другой причине.

YuraYaryna / Shutterstock

Неправильно: идите к чорту.

Правильно: идите к чёрту.

Это не издёвка, раньше чёрт и правда так писался. Такова была орфографическая норма времён Льва Толстого . Но современные словари русского языка допускают только единственный вариант написания: чёрт. Другой — неправильный.

Неправильно: что за гавно.

Правильно: что за говно.

Опять не самое приятное слово, но признайтесь, вы тоже его употребляете , и не всегда в прямом значении. Для начала запомните: в слове говно нет буквы а. Совсем. Неважно, говорите вы об экскрементах или о чём-то ужасном, отвратительном или просто плохом (очень плохом). А ещё оно не употребляется во множественном числе. Филолог и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов говорит, что , по одной из версий, которую разделяют не все лингвисты, говно произошло от той же праславянской основы, что и у слова govedo (крупный рогатый скот). Аналогично с говядиной. И первоначально слово говно значило коровий помёт. Так что, похоже, говядина и говно немного однокоренные.

Неправильно: критин.

Правильно: кретин.

Одна из граней тупиц и дураков. Слово кретин произошло от французского crétin (представляете, из французского!), в русском буква е сохранилась.

Неправильно: ёмаё!

Правильно: ё-моё!

Это междометие, выражающее сильное удивление. Правильно писать через дефис.

Отрывок для публикации предоставлен издательством «Альпина Паблишер».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: