Ёмае, на фига! 8 ругательных слов и фраз (почти все прилично!), которые часто пишут с ошибками

«Нет слов, одни эмоции» — кажется, эту фразу хочется повторять ежедневно. Хотя, конечно, часто есть, что сказать, но разве что матом. Давайте ругаться как петербуржцы — без орфографических ошибок и пропущенных запятых! «Собака.ru» публикует отрывок из книги Алены Меркурьевой «Как правильно? Пишем и говорим без ошибок».
Неправильно: чёрти что.
Правильно: чёрт-те что.
У выражения чёрт знает что есть краткая версия, которую почти никто не пишет правильно. С существительным чёрт ничего не происходит, окончание никакое добавлять не нужно. А вот дефис и частицу те — да. Выражения чёрт-те что, чёрт-те куда, чёрт-те где, чёрт-те сколько верно писать именно так. Как и другие слова с частицами -де, -ка, -то и -с (вечер-то какой, да-с и тому подобное). Хотя есть словари, которые дают вариант с раздельным написанием частицы те, убеждая, что это сокращённый вариант от тебе. Но не в нашем случае.
Неправильно: пофигу.
Правильно: по фигу.
Можно, конечно, заявить: Мне всё равно! Но вариант с мне пофиг сразу даёт понять всю серьёзность ситуации и пофигизма. Почти все сочетания с фиг (и другими менее культурными аналогами) пишут с предлогами раздельно: ни фига, по фигу, до фига, на фиг. Все эти сочетания официально зафиксированы в Русском орфографическом словаре РАН. Но имейте в виду, что литературными они от этого автоматически не становятся. Так что подходят скорее для неформальных переписок и бесед.
Неправильно: нафига.
Правильно: на фига.
В прошлом примере был небольшой спойлер про «почти все сочетания с фиг пишут с предлогами раздельно». Но вопросительное наречие на фига как-то особенно часто пишут слитно. Миллионы результатов в Google со слитным написанием. Но всё-таки так делать не нужно, на фига подчиняется всё тому же правилу (см. выше).
Неправильно: ну ты даёшь блин!
Правильно: ну ты даёшь, блин!
Блин — любимый многими эвфемизм, который уместен тогда, когда неуместен его менее приличный аналог. Есть версия, что это сокращённый вариант от поговорки блин горелый, которая выражает досаду и раздражение. Часто эмоциональное междометие блин берёт на себя роль вводного слова. Так что блином мы никого не обзываем, запятая здесь по другой причине.
Неправильно: идите к чорту.
Правильно: идите к чёрту.
Это не издёвка, раньше чёрт и правда так писался. Такова была орфографическая норма времён Льва Толстого . Но современные словари русского языка допускают только единственный вариант написания: чёрт. Другой — неправильный.
Неправильно: что за гавно.
Правильно: что за говно.
Опять не самое приятное слово, но признайтесь, вы тоже его употребляете , и не всегда в прямом значении. Для начала запомните: в слове говно нет буквы а. Совсем. Неважно, говорите вы об экскрементах или о чём-то ужасном, отвратительном или просто плохом (очень плохом). А ещё оно не употребляется во множественном числе. Филолог и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов говорит, что , по одной из версий, которую разделяют не все лингвисты, говно произошло от той же праславянской основы, что и у слова govedo (крупный рогатый скот). Аналогично с говядиной. И первоначально слово говно значило коровий помёт. Так что, похоже, говядина и говно немного однокоренные.
Неправильно: критин.
Правильно: кретин.
Одна из граней тупиц и дураков. Слово кретин произошло от французского crétin (представляете, из французского!), в русском буква е сохранилась.
Неправильно: ёмаё!
Правильно: ё-моё!
Это междометие, выражающее сильное удивление. Правильно писать через дефис.
Отрывок для публикации предоставлен издательством «Альпина Паблишер».
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