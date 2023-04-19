Ёмае, на фига! 8 ругательных слов и фраз (почти все прилично!), которые часто пишут с ошибками

Неправильно: что за гавно.

Правильно: что за говно.

Опять не самое приятное слово, но признайтесь, вы тоже его употребляете , и не всегда в прямом значении. Для начала запомните: в слове говно нет буквы а. Совсем. Неважно, говорите вы об экскрементах или о чём-то ужасном, отвратительном или просто плохом (очень плохом). А ещё оно не употребляется во множественном числе. Филолог и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов говорит, что , по одной из версий, которую разделяют не все лингвисты, говно произошло от той же праславянской основы, что и у слова govedo (крупный рогатый скот). Аналогично с говядиной. И первоначально слово говно значило коровий помёт. Так что, похоже, говядина и говно немного однокоренные.