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Наука и образование

В «Сообществе» в Новой Голландии пройдет лекция о помощи искусственному интеллекту пройти социальную адаптацию

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Встречу проведет профессор Российской экономической школы и доктор наук в области машинного обучения Иван Стельмах. Он расскажет о социальном взгляде на ИИ и непредвиденных последствиях его применения.

Shutterstock.com

«Технический прогресс в AI завораживает — нейросети рисуют картины, пишут сочинения, играют в Go и находят новые структуры белков. Кажется, математики успешно справляются с развитием AI. На самом деле, за шумом технических успехов легко упустить непредвиденные последствия применения AI в реальной жизни: уменьшение социального блага, рост неравенства и страх перед новыми технологиями», — рассказали организаторы лекции.

В своей лекции профессор Российской Экономической Школы, PhD в машинном обучении, Университет Карнеги-Меллона Иван Стельмах расскажет о новом — социальном — взгляде на AI и предложит философам, социологам, экономистам и другим людям объединиться с математиками, чтобы помочь AI пройти социальную адаптацию.

Лекция от Ивана Стельмаха станет второй в цикле встреч, которые проводят совместно пространство «Сообщество» и Новая лига университетов (Европейский Университет, Сколтех, Шанинка, Российская экономическая школа). В течение нескольких месяцев преподаватели и исследователи ВУЗов лиги будут читать в Новой Голландии лекции о новых научных исследованиях, экономике, социологии, экологии и других актуальных темах современности.

Лекция «AI говорит «Ай»: как помочь искусственному интеллекту адаптироваться в нашем обществе» пройдет 20 апреля в 19:00 в пространстве «Сообщество» в Новой Голландии на набережной Адмиралтейского канала, 2. Нужна предварительная регистрация.

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