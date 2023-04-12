В Петербурге планируют создать филиал образовательного центра «Сириус»

Открытие подобного центра обсуждал губернатор Петербурга Александр Беглов и руководитель образовательного фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

«Мы видим существенный рост за два последних года, видим поддержку администрации города, когда систематически стали создаваться школьные лаборатории для межпредметных занятий. Эти усилия были замечены. И высокотехнологичные компании теперь работают не только с высшей школой. В этом плане Петербург хороший пример», — отметила глава «Сириуса».

Александр Беглов подчеркнул, что создание филиала в Петербурге поможет школьникам с профориентации и раскрытию их талантов.

«Сегодня вся страна работает над тем, чтобы добиться технологической независимости. Это предполагает получение абсолютно новых знаний, новый подход к обучению молодого поколения, интеграцию с вузами, колледжами, промышленными предприятиями, создание условий, чтобы дети заинтересовались научными исследованиями. Вместе мы сможем воспитать будущих ученых, инженеров, которые будут укреплять технологический потенциал Петербурга и России», — заявил градоначальник.

Образовательный центр «Сириус» создал в 2015 году фонд «Талант и успех» на базе Олимпийского парка в Сочи. В нем могут обучаться российские школьники с 10 до 17 лет. Ежемесячно «Сириус» устраивает интенсивные программы по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт». Также на базе образовательного центра проводят встречи с лидерами российских компаний, известными учеными, артистами, спортсменами и писателями.