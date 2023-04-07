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Наука и образование

Петербургские ученые из ИТМО придумали, как повысить эффективность солнечных батарей

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Над этой проблемой думали также физики Алферовского университета вместе с итальянскими коллегами. Новые панели из перовскита проще изготавливать, а в будущем их смогут применять для выработки электричества в космосе и для развития беспроводных сенсоров или датчиков.

Shutterstock.com

По мнению специалистов, панели из перовскита в будущем смогут заменить кремниевые, которые используются сейчас. Солнечные элементы нового образца проще изготавливать, и они вырабатывают столько же электроэнергии с той же площади, рассказали РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.

Ученые проводили эксперименты со сравнительно новым классом соединений A3B5 — полупроводниковыми материалами. Они состоят из нитевидных нанокристалло, которые по структуре больше похожи на наноиголки. Среди других проводников они лучше поглощают свет, у них почти нет оптических потерь, имеют оптимальную теплопроводностью, участвуют в переносе зарядов.

Для перовскитных солнечных батарей такие вещества использовались впервые. Благодаря им ученые смогли увеличить эффективность преобразования света в электричество с 17 до 18,8%.

Авторы исследования считают, что можно добиться более высоких результатов по эффективности солнечных батарей. Исследование поможет в создании так называемых многопереходных солнечных элементов: они объединены в один, но каждый поглощает определенную часть солнечного спектра. В будущем такие устройства можно будет использовать для выработки электричества в космосе и для развития автономных маломощных гаджетов (беспроводных сенсоров или датчиков).

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