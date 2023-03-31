Дом Радио запускает цикл лекций «Опыт невозможного» — о древних учениях и современных представлениях об опыте откровения

Первая часть цикла лекций «Опыт невозможного», которая откроется 15 апреля, рассматривает опыт откровения в восточнохристианской мистической традиции. Исследователь истории арамейского языка и месопотамской христианской мистики Максим Калинин в двух лекциях расскажет об опыте встречи с Божественным главных авторов греческой традиции и сирийских мистиков VII-VIII веков. На семинарах слушатели смогут узнать о практиках мистиков через их тексты, в которых опыту изумления и возможности передать его другим отводится ключевая роль.

Вторую, поэтическую часть цикла, старт которой запланирован на май, откроет встреча Максима Калинина и Ольги Седаковой — поэта, переводчика, слависта и историка культуры. Речь пойдет о связи мистики и поэзии. Участники обсудят, как в творчестве передается, а также создается опыт откровения. Встреча завершится лекцией Ольги Седаковой. Цикл продолжит лекция поэта и писателя Аллы Горбуновой. Она рассмотрит вопрос о том, как осуществляется работа с бытием и восприятием человека, происходящая внутри поэзии. Как поэзия, пробиваясь сквозь нормативные структуры языка, приходит к истоку возможности видения, к опыту, для которого еще нет имени.

Третья и завершающая часть цикла, которая пройдет в июне, посвящена философии и ее связи с откровением. Ведущий российский специалист по немецкой классической философии и философии Шеллинга Петр Резвых расскажет, как формируется специфически философское внутреннее движение, как мышление обнаруживает свои пределы и совершает «холостой ход», создающий условия для переворота в образе мышления и способе видения. Слушатели познакомятся с творчеством Шеллинга, в философии которого понятие и феномен откровения являются центральными, а также с работами других философов, для которых обращение философской рефлексии к художественному образу является важной темой.

Регистрация на первую лекцию и семинар 15 и 16 апреля откроется 7 апреля в 12:00. Завершающие встречи первой части цикла пройдут 29 и 30 апреля. Регистрация на них будет доступна 21 апреля с 12:00.

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