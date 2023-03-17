В Петербурге появился первый в России центр оценки навыков управления дронами

В будущем в стране заработает целая сеть из 85 таких учреждений. В таких центрах будут готовить специалистов, которые смогут профессионально управлять дронами весом до 30 кг.
Кандидаты на управления беспилотниками нужно будет пройти теоретический и практический экзамены. На теории придется ответить за час на 20 вопросов. Чтобы пройти успешно этот этап, нужно дать не менее 75% правильных ответов. В практической части предлагают проводить на полях и аэродромах, на задания отводится тоже около часа, однако ошибки будут уже недопустимы, пишет ТАСС.
По завершению экзаменов будут выдавать сертификат в электронном и в печатном виде. Его подлинность можно проверить по QR-коду. Предполагается, что в центре будут оценивать знания специалистов и по военной технике, и по гражданской. Однако тестирования будут иметь конкретную специализацию.
Напомним, В Петербурге собираются тестировать систему доставки беспилотниками. Для этого на территории города планируется установить экспериментальный правовой режим для испытаний беспилотных авиационных систем.
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