В Петербурге появился первый в России центр оценки навыков управления дронами

Кандидаты на управления беспилотниками нужно будет пройти теоретический и практический экзамены. На теории придется ответить за час на 20 вопросов. Чтобы пройти успешно этот этап, нужно дать не менее 75% правильных ответов. В практической части предлагают проводить на полях и аэродромах, на задания отводится тоже около часа, однако ошибки будут уже недопустимы, пишет ТАСС.

По завершению экзаменов будут выдавать сертификат в электронном и в печатном виде. Его подлинность можно проверить по QR-коду. Предполагается, что в центре будут оценивать знания специалистов и по военной технике, и по гражданской. Однако тестирования будут иметь конкретную специализацию.

Напомним, В Петербурге собираются тестировать систему доставки беспилотниками. Для этого на территории города планируется установить экспериментальный правовой режим для испытаний беспилотных авиационных систем.