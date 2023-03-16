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Наука и образование

«Яндекс» совместно с ИТМО открывают онлайн-магистратуру для разработчиков высоконагруженных систем

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Курс подойдет выпускникам профильных факультетов и начинающим разработчикам и будет готовить «мидлов», тимлидов и фулстек-специалистов. Студенты с опытом работы смогут закончить обучение за один год вместо двух.

Shutterstock.com

Обучение будет проходить в онлайн-формате. Программа обучения заточена на то, чтобы студенты больше времени занимались прикладными проектами и разбирать реальные ИТ-продукты. А среди модулей есть, например, «ПО высоконагруженных систем»: в него входит изучение алгоритмов данных, компьютерных сетей и промышленного программирования на Python, Java, C++ и Golang, рассказали в пресс-службе ИТМО.

Набор на магистратуру стартует в апреле 2023 года, он пройдет в два этапа. На первом этапе абитуриента предложат решить задачи по программированию и математике. Второй пройдет в виде собеседования с приемной комиссией, которая также может попросить решить небольшие задания по математике, написать код или исправить ошибки в уже существующем.

В этих двух этапам будущим студентам будут присуждать баллы. Для 30 человек, набравших наибольшее количество очков, есть бюджетные места. Следующие 20 получат право на платное обучение: год обойдется им в 449 тысяч рублей. Первые занятия пройдут в сентябре.

Самые успешные ученики смогут получить стипендию по результатам учебы и возможность устроиться в «Яндекс». А для студентов с опытом работы предусмотренная ускоренная программа: они смогут засчитать некоторые дисциплины, пройденные в бакалавриате или на онлайн-платформах, и окончить обучение за год вместо двух.

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