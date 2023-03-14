Палеонтолог из СПбГУ определил древнейшего предка современных крокодилов по найденному в Португалии черепу

Крокодиломорфы — группа пресмыкающихся, в которую входят около 25 существующих сегодня видов крокодилов, а также их вымершие родственники. Коллектив ученых из Санкт-Петербургского университета, университета Сарагосы, Нового университета Лиссабона и Автономного университета Барселоны изучили найденные в середине 2000-х годов единственные ископаемые остатки крокодиломорфа Portugalosuchus — заднюю половину черепа и часть нижней челюсти.

В 2019 году португальские и испанские ученые описали этот вид и сделали компьютерную томографию остатков, которую затем отправили для исследования молодому ученому СПбГУ, ассистенту кафедры зоологии позвоночных Ивану Кузьмину.

«На основании полученных данных нам удалось создать 3D-модель для каждой сохранившейся кости черепа и изучить внутренние полости головы, в которых лежали носоглоточные ходы, головной мозг, нервы, сонные артерии и внутреннее ухо. Выяснилось, что Portugalosuchus (Португалозух) не только один из древнейших известных сегодня крокодилов, но еще и близкий родственник длинномордых гавиалов из Индии и Восточной Азии, почти полностью вымерших в наши дни», — рассказал Иван Кузьмин.

Результаты анализа цифровых слепков мозга и органов чувств животного показали, что португалозух слышал те же самые частоты звуков, что и современные крокодилы. Так, древняя рептилия вряд ли смогла бы услышать, например, комариный писк, однако различить человеческую речь ей бы удалось. Обоняние исследованного вида также напоминает этот орган чувств современных крокодилов, сообщили в пресс-службе петербургского университета.

По словам палеонтолога СПбГУ, полученные данные показали новые результаты о положении Португалозуха в общей родословной крокодилов, а также заложили основу для дальнейшего изучения эволюции современных крокодилов. Эти животные прошли большой эволюционный путь, в том числе изменилась и их среда обитания.

Во времена существования португалозуха — в меловом периоде — Европа выглядела не так, как сейчас. Она была затоплена и превращена в архипелаг из многочисленных островов разного размера. Остатки португалозуха были найдены в прибрежно-морских отложениях. Поэтому ученые предполагают, что на одном из таких островов и жил этот древний крокодил.