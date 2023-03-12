18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Каждый второй петербуржец поддерживает создание театров во всех школах

Поделиться:

52% местных жителей согласны с такой инициативой. С этим согласны чащевсего как раз родители школьников — 62% отцов и матерей учащихся.

GoodStudio/shutterstock

Опрошенные полагают, что учреждение театров будет положительно влиять на формирование и развитие эстетических вкусов подрастающего поколения, а также станет источником новых знаний. Сейчас в России уже созданы 12 тысяч школьных театров, а до конца 2024 года их необходимо открыть во всех средних образовательных учреждениях, предлагал министр просвещения Сергей Кравцов.

При этом почти каждый пятый петербуржец считает эту идею неудачной (19% горожан без детей и 18% родителей), поскольку педагоги перегружены работой, а дети — учёбой. Также в числе противников оказались родители старшеклассников, которые активно готовятся к ЕГЭ.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: