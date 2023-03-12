Каждый второй петербуржец поддерживает создание театров во всех школах

Опрошенные полагают, что учреждение театров будет положительно влиять на формирование и развитие эстетических вкусов подрастающего поколения, а также станет источником новых знаний. Сейчас в России уже созданы 12 тысяч школьных театров, а до конца 2024 года их необходимо открыть во всех средних образовательных учреждениях, предлагал министр просвещения Сергей Кравцов.

При этом почти каждый пятый петербуржец считает эту идею неудачной (19% горожан без детей и 18% родителей), поскольку педагоги перегружены работой, а дети — учёбой. Также в числе противников оказались родители старшеклассников, которые активно готовятся к ЕГЭ.