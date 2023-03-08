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Наука и образование

Срок обучения в магистратуре могут сократить на год

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А у выпускников специалитета появится возможность бесплатно учиться в магистратуре. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Shutterstock.com

«Больше 600 тыс. выпускников, которые уже имеют образования на уровне специалитета и хотят дальше строить карьеру, получать дополнительные знания, смогут бесплатно в магистратуре, ординатуре либо ассистентуре получить», — рассказал Фальков. Чиновник также добавил, что магистратура — не продолжение основного высшего образования, магистратура — это углубленные специализированные знания. При этом образование должно строится на других технологиях.

«Магистратура должна быть именно в тех, у которых есть для этого возможности — кадровые, организационные, финансовые и инфраструктурные», — подытожил Фальков

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет.

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