Срок обучения в магистратуре могут сократить на год

«Больше 600 тыс. выпускников, которые уже имеют образования на уровне специалитета и хотят дальше строить карьеру, получать дополнительные знания, смогут бесплатно в магистратуре, ординатуре либо ассистентуре получить», — рассказал Фальков. Чиновник также добавил, что магистратура — не продолжение основного высшего образования, магистратура — это углубленные специализированные знания. При этом образование должно строится на других технологиях.

«Магистратура должна быть именно в тех, у которых есть для этого возможности — кадровые, организационные, финансовые и инфраструктурные», — подытожил Фальков

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет.