Исследование СПбГУ: более 90% российских подростков позитивно смотрят на свое будущее

Крупное исследование потребностей и взглядов на будущее подростков страны проводили специалисты Центра социологических и интернет-исследований СПбГУ совместно со студентами Социологической клиники прикладных исследований СПбГУ. Опрос показал, что больше половины подростков составили планы на будущее, а абсолютное большинство оценивает его позитивно: 91% респондентов уверены, что смогут воплотить свои планы в жизнь.

Как показало исследование, подростки стремятся к самостоятельности и сепарации, а также получению образования. Так, 57% опрошенных планируют в ближайшие пять лет переехать от родителей, 38 % — трудоустроиться.

Педагоги и специалисты по профессиональной помощи отметают, что большой объем домашних заданий сильно влияет на общее состояние подростков. Респонденты отметили, что с таким объемом учебной нагрузки не справляется более 30 % учеников, а больше половины подростков сказали, что это снижает их желание учиться. Негативно повлиять на состояние школьников могут также напряженные отношения с людьми. Так, у большинства респондентов-учеников был по меньшей мере единичный случай конфликта с одноклассниками или учителями.

При этом большая часть опрошенных подростков отметили, что никогда не обращались к специалисту за психологической помощью, не ощущая необходимость такой поддержки.