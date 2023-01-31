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Наука и образование

Исследование СПбГУ: более 90% российских подростков позитивно смотрят на свое будущее

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Еще около половины школьников имеют сформированные планы на грядущее. В масштабном опросе поучаствовали более 315 000 человек из 85 регионов России. Помимо подростков от 14 до 17 лет исследователи опрашивали их родителей, педагогов и психологов.

Shutterstock.com

Крупное исследование потребностей и взглядов на будущее подростков страны проводили специалисты Центра социологических и интернет-исследований СПбГУ совместно со студентами Социологической клиники прикладных исследований СПбГУ. Опрос показал, что больше половины подростков составили планы на будущее, а абсолютное большинство оценивает его позитивно: 91% респондентов уверены, что смогут воплотить свои планы в жизнь.

Как показало исследование, подростки стремятся к самостоятельности и сепарации, а также получению образования. Так, 57% опрошенных планируют в ближайшие пять лет переехать от родителей, 38 % — трудоустроиться.

Педагоги и специалисты по профессиональной помощи отметают, что большой объем домашних заданий сильно влияет на общее состояние подростков. Респонденты отметили, что с таким объемом учебной нагрузки не справляется более 30 % учеников, а больше половины подростков сказали, что это снижает их желание учиться. Негативно повлиять на состояние школьников могут также напряженные отношения с людьми. Так, у большинства респондентов-учеников был по меньшей мере единичный случай конфликта с одноклассниками или учителями.

При этом большая часть опрошенных подростков отметили, что никогда не обращались к специалисту за психологической помощью, не ощущая необходимость такой поддержки.

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