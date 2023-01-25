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Наука и образование

К Земле приближается «экзотическая зеленая комета». В последний раз ее видели неандертальцы!

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Комета C/2022 E3 (ZTF), по расчетам ученых, вращается вокруг Солнца каждые 50 000 лет — таким образом, в последний раз она пролетала мимо нашей планеты в каменном веке.

Dan Bartlett/Nasa/AFP/Getty Images

Как пишет The Guardian, впервые за долгое время комета C/2022 E3 (ZTF) была обнаружена сотрудницами переходного центра Цвикки Паломарской обсерватории в Калифорнии в марте 2022 года. В декабре астрономам удалось сделать несколько снимков космического тела. С тех пор комета стала более заметной для жителей Земли.

На минимальном расстоянии от планеты комета пройдет на следующей неделе — в среду и четверг, 1 и 2 февраля. В эти дни она пролетит мимо Земли на расстоянии 2,5 световых минут — всего в 27 миллионах миль.

Кометы представляют собой шары из первозданной пыли и льда, которые вращаются вокруг Солнца по гигантским эллиптическим орбитам. По мере приближения к звезде тела нагреваются, превращая поверхностный лед в газ и вытесняя пыль. Вместе это создает облако, которое окружает твердое ядро кометы и сопровождающий его пылевой хвост.

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