К Земле приближается «экзотическая зеленая комета». В последний раз ее видели неандертальцы!

Как пишет The Guardian, впервые за долгое время комета C/2022 E3 (ZTF) была обнаружена сотрудницами переходного центра Цвикки Паломарской обсерватории в Калифорнии в марте 2022 года. В декабре астрономам удалось сделать несколько снимков космического тела. С тех пор комета стала более заметной для жителей Земли.

На минимальном расстоянии от планеты комета пройдет на следующей неделе — в среду и четверг, 1 и 2 февраля. В эти дни она пролетит мимо Земли на расстоянии 2,5 световых минут — всего в 27 миллионах миль.

Кометы представляют собой шары из первозданной пыли и льда, которые вращаются вокруг Солнца по гигантским эллиптическим орбитам. По мере приближения к звезде тела нагреваются, превращая поверхностный лед в газ и вытесняя пыль. Вместе это создает облако, которое окружает твердое ядро кометы и сопровождающий его пылевой хвост.