Петербургские ученые разрабатывают интеллектуальную систему по очистке воды для космонавтов

Команда ученых института фундаментальной подготовки и технологических инноваций Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения рассказали, что установка будет управляться интеллектуальными автоматизированными системами. Отчистка воды методом электрообработки позволит отказаться от большого количества химических реагентов при фильтрации. Такая установка сможет очищать до 1,9 тысячи литров в сутки.

Разрабатываемая система в первую очередь предназначена для космических экипажей, однако также может использоваться в других местах с ограниченным доступом к воде, например, для геологоразведочных экспедиций, при разработке месторождений, в вахтовых поселках, на особо охраняемых территориях, в зонах чрезвычайных ситуаций.