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Наука и образование

Петербургские ученые открыли четыре новых вида беспозвоночных

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Для изучения найденных тихоходок ученые применили ДНК-баркодинг — современный молекулярный метод, не требующий расшифровки всего генома, что значительно упрощает и ускоряет работу исследователей.

Konstantin Kolosov/shutterstock

Ученым Санкт-Петербургского государственного университета и Зоологического института РАН удалось обнаружить четыре новых вида тихоходок - микроскопических беспозвоночных, которые способны адаптироваться для жизни в любых условиях. Об этом сообщает ТАСС. «Ученые обнаружили [на северо-западе России] 11 видов тихоходок, четыре из них - новые для науки. Еще три вида ранее в России не встречались, два из них были обнаружены лишь в странах Южной Европы. Кроме того, зоологи применили молекулярные методы для найденных ранее видов тихоходок и подтвердили находки. В будущем исследователи планируют детально описать новые виды, дав им полную характеристику», — сказано в сообщении.

По словам исследователей, находки можно масштабировать, изменив прежние представления о фауне тихоходок России и сделав значительный вклад в изучение систематики тихоходок в целом. «Мы провели уникальное - первое в России и второе в мире - целенаправленное фаунистическое исследование тихоходок методом ДНК-баркодинга. Несмотря на то, что в нашей работе был изучен довольно небольшой регион, оказалось, что видовое разнообразие тихоходок значительно выше ожидаемого», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, старшего преподавателя кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Дениса Туманова.
 

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