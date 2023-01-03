Петербургские ученые открыли четыре новых вида беспозвоночных

Ученым Санкт-Петербургского государственного университета и Зоологического института РАН удалось обнаружить четыре новых вида тихоходок - микроскопических беспозвоночных, которые способны адаптироваться для жизни в любых условиях. Об этом сообщает ТАСС. «Ученые обнаружили [на северо-западе России] 11 видов тихоходок, четыре из них - новые для науки. Еще три вида ранее в России не встречались, два из них были обнаружены лишь в странах Южной Европы. Кроме того, зоологи применили молекулярные методы для найденных ранее видов тихоходок и подтвердили находки. В будущем исследователи планируют детально описать новые виды, дав им полную характеристику», — сказано в сообщении.

По словам исследователей, находки можно масштабировать, изменив прежние представления о фауне тихоходок России и сделав значительный вклад в изучение систематики тихоходок в целом. «Мы провели уникальное - первое в России и второе в мире - целенаправленное фаунистическое исследование тихоходок методом ДНК-баркодинга. Несмотря на то, что в нашей работе был изучен довольно небольшой регион, оказалось, что видовое разнообразие тихоходок значительно выше ожидаемого», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, старшего преподавателя кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Дениса Туманова.

