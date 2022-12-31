Для чего тюленям чувство ритма? Как удалось изобрести пальто, которое скрывает от камер?: ученые ИТМО и комики разберут самые интересные научные новости уходящего года

Кроме разбора главных главных научных новостей, в программе шоу: разбор фильмов «Один дома» и «Гринч», батл ученых и комиков в нейрокрокодиле, научно-айтишное караоке и многое другое. Хронометраж программы — 1,5 часа. Он выведен научным путем и идеально подходит для нарезания двух салатов к новогоднему столу.

Посмотреть предновогоднее шоу можно здесь