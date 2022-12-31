Для чего тюленям чувство ритма? Как удалось изобрести пальто, которое скрывает от камер?: ученые ИТМО и комики разберут самые интересные научные новости уходящего года

31 декабря в 22:00 Обсуждение пройдет в шоу «ИТМОГИ ver.20.22». В числе приглашенных звезд — резидент Stand Up Club #1 и участник Roast Battle (Labelcom) Алексей Шамутило, Даниил Слободенюк, Илья Смирнов, Глеб Капелюх.
Кроме разбора главных главных научных новостей, в программе шоу: разбор фильмов «Один дома» и «Гринч», батл ученых и комиков в нейрокрокодиле, научно-айтишное караоке и многое другое. Хронометраж программы — 1,5 часа. Он выведен научным путем и идеально подходит для нарезания двух салатов к новогоднему столу.
Посмотреть предновогоднее шоу можно здесь
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