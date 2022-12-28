Первый в 2023 году звездопад петербуржцы увидят в ночь на 4 января

Метеорный поток можно будет наблюдать на всей территории России. Как рассказали в Московском планетарии, количество сгорающих в атмосфере метеоров может достигать 110 в час, а при ясной погоде можно будет увидеть до двух «падающих звезд» в минуту, пишет ТАСС.

Однако астрономы добавляют, что в этом году условия для наблюдения неблагоприятны. И все из-за Луны: спутник Земли будет стремиться к полнолунию, которое придется на 7 января, оно будет существенно мешать наблюдению метеоров. Да и погода на территории европейской части России будет облачной из-за активной деятельности циклонов

Метеорный поток Квадрантиды прозвали в честь созвездия Стенного Квадранта. Радиант, которым называют область вылета метеоров, расположен под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.