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Первый в 2023 году звездопад петербуржцы увидят в ночь на 4 января

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Вообще метеорный поток Квадрантиды длится с 28 декабря по 12 января, но пик активности в этом году придется на 4 января. При ясной погоде можно будет увидеть до двух «падающих звезд» в минуту.

Shutterstock.com

Метеорный поток можно будет наблюдать на всей территории России. Как рассказали в Московском планетарии, количество сгорающих в атмосфере метеоров может достигать 110 в час, а при ясной погоде можно будет увидеть до двух «падающих звезд» в минуту, пишет ТАСС.

Однако астрономы добавляют, что в этом году условия для наблюдения неблагоприятны. И все из-за Луны: спутник Земли будет стремиться к полнолунию, которое придется на 7 января, оно будет существенно мешать наблюдению метеоров. Да и погода на территории европейской части России будет облачной из-за активной деятельности циклонов

Метеорный поток Квадрантиды прозвали в честь созвездия Стенного Квадранта. Радиант, которым называют область вылета метеоров, расположен под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.

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