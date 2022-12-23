СПбГУ и ИТМО вошли в десятку лучших российских вузов

В тройке лидеров также разместился МФТИ. Этот вуз общего профиля оказался самым сложным для поступления: средний балл по ЕГЭ должен быть не ниже 95,8. Следом на четвертой позиции идет Санкт-Петербургский государственный университет, а Национальный исследовательский университет ИТМО на 7 месте.

Пятое место у Московского государственного института международных отношений (университет) МИД РФ, шестое досталось Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ». Восьмая позиция у Российской экономической школы (институт), девятую занимает Московский государственный технический университет имени Баумана, десятую — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Бориса Ельцина.

Все последнее десятилетие российские вузы держали курс на международность. В учебных заведениях увеличивалось количество программ, по которым студентов отправляли по обмену в разные страны. С 2017 по 2021 год число иностранцев, приезжающих на обучение в Россию, выросло на 30%. Россия оказалась в десятке мировых лидеров по популярности среди международных студентов.