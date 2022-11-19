В Этнографическом музее открылась выставка ученого Юрия Кнорозова

В одной из витрин на выставке демонстрируются подлинные документы Кнорозова из Научного архива музея. «Это заявление о приеме на работу, датированное сентябрем 1949 года, это резолюция заведующей отделом Марии Васильевны Сазоновой о том, что она согласна принять Юрия Валентиновича в состав сотрудников отдела этнографии Средней Азии. Это резолюция о том, что после испытательного срока товарищ Кнорозов будет весьма полезен в отделе Средней Азии», – передает слова куратора выставки, заведующей отделом этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Российского этнографического музея Ларисы Поповой ТАСС.

На выставке также представлены экспонаты, связанные рабочей деятельностью ученого. Экспонируются и те предметы, которые Кнорозов привез из этой экспедиции. «Уж точно Юрий Валентинович глядел на эти вещи, уж точно он их отбирал. Коллекция небольшая: сюда вошли девичий костюм, женский костюм и керамика. Это уникумы, потому что коллекций и по середине XX века тоже не так много туркменских. В самой Туркмении начали собирать позже, и, конечно, многих вещей уже, может быть, и не восстановить», – рассказала Попова. Посетители увидят также сделанные ученым фотографии, запечатлевшие жизнь туркменского общества в 1951 году.

Еще к юбилею Юрия Кнорозова в Кунсткамере представили мемориальную доску. На ней написано следующее: «В этом здании с 1953 по 1999 год работал этнограф, дешифровщик письменности майя Юрий Валентинович Кнорозов»

Но вспоминают об ученом не только в Петербурге. В Мехико в библиотеке Национального музея антропологии ученому установили бюст. А в московском РГГУ также открыли мемориальную доску.