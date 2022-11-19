В Петербурге проходит неделя философии. В программе мастер-классы, выставки и лекции

23 ноября в Библиотеке РХГА пройдет мастер-класс академического письма «Пиши как философ». Игорь Николаевич Зайцев, заместитель декана факультета философии РХГА, кандидат философских наук - расскажет о том, какие существуют особенности написания текстов в гуманитарных науках, а также в чем на этом фоне специфика философских академических текстов.

24 ноября в РХГА в доступной форме современный исследователь эстетики Денис Юрьевич Игнатьев расскажет о тех проблемах и вопросах для существования искусства, которые рождаются в свете развития интернета. Центральной темой встречи станет вопрос об эстетическом опыте и особенностях его осуществления в рамках виртуальных пространств.

25 ноября в кофейне «Кофе на кухне» на набережной Фонтанки, 17 состоится неформальная встреча «Чай с философом». Идея мероприятия — встреча в неформальной обстановке с представителями философского сообщества города. В течение двух с половиной часов за чаем или кофе с ними можно будет обсудить интересующие или неразрешенные вопросы, касающиеся как философии, так и других гуманитарных дисциплин.

28 ноября в РХГА откроется выставка «Философский пароход: семь пассажиров». Она расскажет о знаковой высылки из Советской России интеллектуалов, среди которых философы Николай Лосский, Николай Бердяев, Семён Франк, Иван Ильин, Фёдор Степун, протоиерей Сергий Булгаков и социолог Питирим Сорокин. В экспозиции будет представлена информация об их творческом пути и значимых идеях.

Финалом 1 декабря станет дискуссия «Издание философской литературы: особенности и перспективы». Она будет посвящена проблемам, а также перспективам издания философской литературы в современной России.

Ознакомиться подробнее со всей программой можно здесь.