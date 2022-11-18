Появилась первая подробная карта Вселенной. В ней около 200 тысяч галактик!

«Мы находимся в самом низу. Вверху находится фактический край наблюдаемой Вселенной. В промежутке мы видим около 200 000 галактик. Полная карта на самом деле представляет собой сферу. Эта визуализация показывает тонкий срез Вселенной. Его толщина составляет около 10 градусов. Доступно больше астрономических данных, но невозможно отобразить их все сразу на 2D-карте — тогда изображение было бы полностью насыщено точками», — отмечают в Университете Джона Хопкинса.