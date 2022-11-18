Появилась первая подробная карта Вселенной. В ней около 200 тысяч галактик!

Карта, которая показывает «кусочек нашей Вселенной», была создана на основе астрономических данных, полученных «ночь за ночью в течение 15 лет» при помощи телескопа в Нью-Мексико.
«Это карта Вселенной — от Млечного пути до края того, что можно увидеть. Астрономы наблюдали миллионы галактик. Каждая точка на этой странице — настоящая галактика. Вот как выглядит глубокий космос», — говорится в описании интерактивной карты, разработанной учеными Университета Джона Хопкинса. Карта выполнена в форме сферы и показывает лишь тонкий срез Вселенной. В самом низу расположен Млечный путь, вверху — космический микроволновый фон, который сформировался после Большого взрыва.
Каждая точка — это галактика, показанная своим видимым цветом. Спиральные галактики тусклые и голубые. Млечный Путь представляет собой голубую спираль, которая выглядела бы как одна из спиральных галактик, если бы человек мог наблюдать ее «снаружи».
Эллиптические галактики желтоватые и намного ярче спиральных.
«Мы находимся в самом низу. Вверху находится фактический край наблюдаемой Вселенной. В промежутке мы видим около 200 000 галактик. Полная карта на самом деле представляет собой сферу. Эта визуализация показывает тонкий срез Вселенной. Его толщина составляет около 10 градусов. Доступно больше астрономических данных, но невозможно отобразить их все сразу на 2D-карте — тогда изображение было бы полностью насыщено точками», — отмечают в Университете Джона Хопкинса.
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