11-летний мальчик набрал максимально возможный балл IQ-теста и побил рекорд Стивена Хокинга

11-летний британец набрал 162 балла IQ-теста Менса — показатель, который считается максимально возможным для детей младше 18 лет. Это на два балла больше, чем в свое время получил физик популяризатор науки Стивен Хокинг.

«Все в школе считают меня очень умным, и я всегда хотел знать, попадаю ли я в первые два процента людей, которые сдают тест. Это особенное чувство — иметь сертификат», — приводит Times Now слова Юсуфа.

В будущем мальчик, побивший рекорд Стивена Хокинга, хочет изучать математику в Кембридже или Оксфорде, а пока отдает всего себя хобби — решению головоломок и судоку, а также собиранию кубика Рубика.

Компания Mensa была создана после Второй мировой войны в 1946 году, ее основная цель — продвижение мира во всем мире вне зависимости от этнической, расовой или половой принадлежности людей. На сегодняшний день организация насчитывает примерно 145 тысяч участников, которым удалось пройти тестирование — таких всего 2% от населения Земли.

У членов Mensa нет ни одной преобладающей характеристики, кроме высокого IQ — и на этом сходство между ними заканчивается. Возраст участников варьируется от 2 до более чем 100 лет, а сфера образования — от бросивших среднюю школу до людей с несколькими докторскими степенями.