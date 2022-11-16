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Наука и образование

Ученые ИТМО создали технологию для снижения уровня шума в городе

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Как отмечают физики, решение не требует больших затрат, а в перспективе оно сможет снизить уровень шума в 10 раз в парках или населенных пунктах.

Пресс-служба ИТМО

Конструкция для шумоподавления создана на основе метаматериала. Ключевые ее особенности — она пропускает свет и воздух. Проект может стать альтернативой привычным шумозащитным экранам.

Как рассказали в пресс-службе ИТМО «Собака.ru», в основе технологии подавления акустических шумов в слышимом диапазоне частот лежат связанные резонаторы Гельмгольца (элементы структуры, по форме напоминающие трубки с боковым разрезом). В качестве экспериментального образца исследовался уменьшенный прототип шумоизолирующей беседки для парков. Она состоит из напечатанных на 3D-принтере пластиковых резонаторов Гельмгольца. Внешне эта конструкция напоминает «бублик».

«Из-за того, что задействуется сразу несколько механизмов шумоподавления, получается снизить уровень звука для большого диапазона частот», — объясняет первый автор исследования, аспирантка физического факультета ИТМО Мария Красикова.

На следующем этапе исследователи планируют сделать реальный прототип шумоизолирующей структуры и протестировать ее в безэховой камере. На основе предложенной учеными технологии в перспективе изготавливать шумоподавляющие конструкции для парков и зеленых зон, а также шумозащитные экраны для установки вдоль автомобильных и железных дорог.

«Идея в том, чтобы человек и окружающая среда были защищены от шумов машин, но не условной бетонной стеной, а некоторым ограждением, через которое можно видеть и ощущать дуновение ветра. Например, в парке можно было бы устанавливать большие беседки на основе нашей конструкции, чтобы люди могли комфортно проводить время на природе», — добавляет Мария Красикова.

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