Грубость, сарказм и обидные шутки: как проявляется пассивная агрессия в российских школах?

Больше трети педагогов (37%) убеждены, что их ученики не сталкиваются с травлей в интернете — тогда как в прошлом году таких было 50%. 15% сказали, что осведомлены о случаях, но им удается их пресекать, 28% признались, что помочь ученикам им удается не всегда. Главная причина для более половины педагогов (54%) — отсутствие понимания, как это сделать. 6% учителей считают, что бороться с кибербуллингом невозможно.

«Основным способом предотвратить травлю в сети учителя считают беседы — с коллективом учеников, с жертвами и агрессорами, с родителями. Но также есть мнения о том, что к решению проблемы необходимо привлекать правоохранительные органы. Чаще всего учителя сталкиваются с ситуациями онлайн-травли в средней школе. Но есть случаи и в последних классах начальной», — отмечают аналитики.

Каждый пятый школьник (23%) был в ситуации, когда сообщения или комментарии в интернете заставляли его чувствовать обиду. С возрастом эта доля увеличивается: 19% в начальной школе и 35% — в средней. Две трети сталкивались с обидными сообщениями или комментариями всего пару раз, а каждый пятый (21%) оказывается в такой ситуации во время каждой ссоры с кем-либо.

Самыми популярными способами защиты от кибербуллинга у 47% школьников является добавление в друзья только знакомых людей, у 46% — блокирование обидчиков и закрытие от них своих страниц, у 43% — обсуждение проблемы с учителем, родителями и психологом. «Интересно, что доля детей, готовых обращаться за помощью ко взрослым, за год сильно увеличилась: в 2021 году таких было всего 11%. 5% детей считают, что защититься от онлайн-травли невозможно», — резюмировали аналитики.