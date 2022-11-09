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Наука и образование

Расшифрована древнейшая в мире буквенная надпись. Она посвящена вшам

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Надпись была обнаружена на гребешке из слоновой кости, найденном во время раскопок в израильском Тель-Лахише в 2017 году и датируемом примерно 1 700 годом до нашей эры.

Daniel Vainstub, Madeleine Mumcuoglu, Michael G. Hasel, Katherine M. Hesler, Miriam Lavi, Rivka Rabinovich, Yuval Goren and Yosef Garfinkel, 2022. A Canaanite’s Wish to Eradicate Lice on an Inscribed Ivory Comb from Lac/ Еврейский университет в Иерусалиме

О расшифровке древнейшей в мире буквенной надписи сообщает Еврейский университет в Иерусалиме. На гребешке из слоновой кости выгравирован заговор от вшей на ханаанском языке: «Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды». Фраза состоит из 17 букв, которые сохранились в большинстве — за исключением полностью поврежденной 13-ой и буквы под номером 14, от которой осталось лишь несколько частей. Ширина букв составляет 1-3 миллиметра, размер самого гребня — 3,5 на 2,5 сантиметра. Как предполагают историки, предмет, помогающий избавляться от вшей, принадлежал человеку высоким социальным статусом.

Daniel Vainstub, Madeleine Mumcuoglu, Michael G. Hasel, Katherine M. Hesler, Miriam Lavi, Rivka Rabinovich, Yuval Goren and Yosef Garfinkel, 2022. A Canaanite’s Wish to Eradicate Lice on an Inscribed Ivory Comb from Lac/ Еврейский университет в Иерусалиме
Daniel Vainstub, Madeleine Mumcuoglu, Michael G. Hasel, Katherine M. Hesler, Miriam Lavi, Rivka Rabinovich, Yuval Goren and Yosef Garfinkel, 2022. A Canaanite’s Wish to Eradicate Lice on an Inscribed Ivory Comb from Lac/ Еврейский университет в Иерусалиме

Гребень исследовали под цифровым микроскопом и сфотографировали с обеих сторон. На втором зубе были обнаружены остатки головных вшей размером 0,5-0,6 миллиметра. Климатические условия, однако, не позволили сохранить паразитов целиком, а только наружную хитиновую оболочку. Археологи сообщали о появлении головных вшей примерно 10 000 лет назад в виде яиц, которые были обнаружены на волосах найденных в Бразилии человеческих останков. Аналогичным образом в Израиле 9 000-летние яйца вшей были обнаружены в образцах волос человека в пещере Нахаль-Хемар недалеко от Мертвого моря.

Ученые называют надпись на гребешке из слоновой кости древнейшей в мире — буквенное письмо было изобретено примерно в 1 800 году до нашей эры, тогда как сама расческа датируемом примерно 1 700 годом. Также исследователи отмечают, что занимались расшифровкой осмысленного предложения на ханаанском языке древней народности, проживающей на восточном побережье Средиземного моря, впервые.

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