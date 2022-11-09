Расшифрована древнейшая в мире буквенная надпись. Она посвящена вшам

Гребень исследовали под цифровым микроскопом и сфотографировали с обеих сторон. На втором зубе были обнаружены остатки головных вшей размером 0,5-0,6 миллиметра. Климатические условия, однако, не позволили сохранить паразитов целиком, а только наружную хитиновую оболочку. Археологи сообщали о появлении головных вшей примерно 10 000 лет назад в виде яиц, которые были обнаружены на волосах найденных в Бразилии человеческих останков. Аналогичным образом в Израиле 9 000-летние яйца вшей были обнаружены в образцах волос человека в пещере Нахаль-Хемар недалеко от Мертвого моря.

Ученые называют надпись на гребешке из слоновой кости древнейшей в мире — буквенное письмо было изобретено примерно в 1 800 году до нашей эры, тогда как сама расческа датируемом примерно 1 700 годом. Также исследователи отмечают, что занимались расшифровкой осмысленного предложения на ханаанском языке древней народности, проживающей на восточном побережье Средиземного моря, впервые.