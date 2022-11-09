Расшифрована древнейшая в мире буквенная надпись. Она посвящена вшам

Надпись была обнаружена на гребешке из слоновой кости, найденном во время раскопок в израильском Тель-Лахише в 2017 году и датируемом примерно 1 700 годом до нашей эры.
О расшифровке древнейшей в мире буквенной надписи сообщает Еврейский университет в Иерусалиме. На гребешке из слоновой кости выгравирован заговор от вшей на ханаанском языке: «Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды». Фраза состоит из 17 букв, которые сохранились в большинстве — за исключением полностью поврежденной 13-ой и буквы под номером 14, от которой осталось лишь несколько частей. Ширина букв составляет 1-3 миллиметра, размер самого гребня — 3,5 на 2,5 сантиметра. Как предполагают историки, предмет, помогающий избавляться от вшей, принадлежал человеку высоким социальным статусом.
Гребень исследовали под цифровым микроскопом и сфотографировали с обеих сторон. На втором зубе были обнаружены остатки головных вшей размером 0,5-0,6 миллиметра. Климатические условия, однако, не позволили сохранить паразитов целиком, а только наружную хитиновую оболочку. Археологи сообщали о появлении головных вшей примерно 10 000 лет назад в виде яиц, которые были обнаружены на волосах найденных в Бразилии человеческих останков. Аналогичным образом в Израиле 9 000-летние яйца вшей были обнаружены в образцах волос человека в пещере Нахаль-Хемар недалеко от Мертвого моря.
Ученые называют надпись на гребешке из слоновой кости древнейшей в мире — буквенное письмо было изобретено примерно в 1 800 году до нашей эры, тогда как сама расческа датируемом примерно 1 700 годом. Также исследователи отмечают, что занимались расшифровкой осмысленного предложения на ханаанском языке древней народности, проживающей на восточном побережье Средиземного моря, впервые.
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