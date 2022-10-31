Для Эрмитажа вырастят колючки, которые нашли на кафтане Петра I

«При реставрации костюма Петра I найдены колючки, которые застряли в его кафтане. Эти колючки определены, и замечательные специалисты, которые их исследовали, пообещали вырастить их. Есть дуб Петра Великого, дуб Александра I, а у нас будут колючки Петра Великого вместе с розами Эрмитажа», — сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

Биологи, которые анализировали растение, установили, что к кафтану Петра I пристали люцерна малая и цепкоплодник. Они предположили, откуда они могли взяться на одежде.

«Мы отдали их на исследование во Всероссийский институт растениеводства имени Вавилова. Группа ученых провела исследование и обнаружила, что одна колючка представляет собой люцерну малую, а вторая — растение, которое называется цепкоплодник. Они не встречаются в северных широтах, так что искать виды этих растений следует на юге России и в срединной и южной Европе», — сообщила хранитель коллекции костюмов Государственного Эрмитажа Нина Тарасова.

Растения могут дополнить историю костюма — ученые объединят сведения и уточнят, когда именно был пошит кафтан и где Петр I его носил.