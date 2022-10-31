Роскосмос сократил сотрудничество с NASA

«По итогам истекших практически десяти месяцев этого года очевидно, что объем внешних заказов на товары и услуги Роскосмоса снижается, сотрудничество с NASA сокращается», — заявил Шерин.

При этом, по словам Шерина, доля гособоронзаказа и заказов гражданского назначения возрастает.

В начале октября сообщалось, что NASA сохранила свой штат сотрудников в России. Тогда руководитель программы NASA на Международной космической станции Джоэль Монтальбано заявил о продолжающемся сотрудничестве между двумя странами.