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Роскосмос сократил сотрудничество с NASA

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Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель генерального директора Роскосмоса Валерий Шерин, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

«По итогам истекших практически десяти месяцев этого года очевидно, что объем внешних заказов на товары и услуги Роскосмоса снижается, сотрудничество с NASA сокращается», — заявил Шерин.

При этом, по словам Шерина, доля гособоронзаказа и заказов гражданского назначения возрастает.

В начале октября сообщалось, что NASA сохранила свой штат сотрудников в России. Тогда руководитель программы NASA на Международной космической станции Джоэль Монтальбано заявил о продолжающемся сотрудничестве между двумя странами.

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