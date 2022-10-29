Для Эрмитажа вырастят найденные в кафтане Петра I растения

Ученые Эрмитажа и и Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова планируют вырастить для музейного сада растения, фрагменты которых обнаружены в кафтане Петра Великого. Об этом сообщает ТАСС. «При реставрации костюма Петра I найдены колючки, которые застряли в его кафтане. Эти колючки определены, и замечательные специалисты, которые это исследовали, пообещали вырастить их. Может быть, мы их потом посадим здесь. Есть дуб Петра Великого, дуб Александра I, а у нас будут колючки Петра Великого вместе с розами Эрмитажа», - сказал Михаил Пиотровский.

Исследование найденных фрагментов помогут историкам уточнить некоторые данные. Ученые планируют соединить сведения, полученные от биологов, с биохроникой Петра Великого, сверить с его походными журналами, это позволит уточнить датировку кафтана и установить, где именно Петр его носил. «Мы отдали их на исследование во Всероссийский институт растениеводства имени Вавилова. Группа ученых провела исследование и обнаружила, что одна колючка представляет собой люцерну малую, а вторая - растение, которое называется цепкоплодник. Они не встречаются в северных широтах, так что искать виды этих растений следует на юге России и в срединной и южной Европе», – сообщила хранитель коллекции костюмов Нина Тарасова.