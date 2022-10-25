Выпускникам специалитета могут разрешить поступать на бюджет в магистратуру

Соответствующий законопроект готовит Минобрнауки. В министерстве также предложили сохранить возможность обучения в рамках двухуровневой системы. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики в сфере высшего образования ведомства Алексей Левченко, пишет ТАСС.
«Сегодня Минобрнауки разрабатывается законопроект, который позволит лицам, имеющим высшее образование, специалитет, на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование по родственной магистратуре по приоритетным направлениям экономики», – заявил Левченко.
Он отметил, что в Минобрнауки предлагают также сохранить двухуровневую систему из бакалавриата и магистратуры по гуманитарным, экономическим и другим направлениям подготовки, где это соответствует требованиям рынка труда.
По мнению ведомства, это обеспечит возможность иностранным студентам обучаться в российских вузах, а также «позволит продолжить взаимовыгодное сотрудничество с дружественными странами».
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