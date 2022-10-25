Выпускникам специалитета могут разрешить поступать на бюджет в магистратуру

«Сегодня Минобрнауки разрабатывается законопроект, который позволит лицам, имеющим высшее образование, специалитет, на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование по родственной магистратуре по приоритетным направлениям экономики», – заявил Левченко.

Он отметил, что в Минобрнауки предлагают также сохранить двухуровневую систему из бакалавриата и магистратуры по гуманитарным, экономическим и другим направлениям подготовки, где это соответствует требованиям рынка труда.

По мнению ведомства, это обеспечит возможность иностранным студентам обучаться в российских вузах, а также «позволит продолжить взаимовыгодное сотрудничество с дружественными странами».