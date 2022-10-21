Российские ученые выяснили, как жизнь на дне Северного ледовитого океана меняется с глубиной

«Распределение жизни по глубине называется "вертикальным", или "батиметрическим", и изучается оно, как правило, в пределах отдельных регионов или морей. В своем новом исследовании ученые впервые провели такой анализ в масштабе всего арктического океана и с большим охватом глубин – от 14 до 5 416 м. Авторы использовали как свои оригинальные данные, полученные примерно на 150 станциях, так и большой массив опубликованных сведений», – приводит сообщение пресс-службы информагентство.

Как отмечают ученые, полученные результаты исследования помогут при необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду – например, при оценке экологических рисков, связанных с эксплуатацией Северного морского пути, или при прокладке глубоководных трубопроводов.

Ученые выяснили, что чем больше глубина, тем меньше численность живущих на ней животных, пишет ТАСС. Видовое богатство ведет себя более сложно: сначала оно растет и достигает пика на глубине от 100 м до 600 м, а затем постепенно снижается с глубиной.