Правительство разрешило использовать маткапитал для оплаты услуг частных преподавателей

«Так, например, родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы», – сказано на сайте правительства.

Отмечается, что ранее маткапитал можно было использовать только в том случае, если услуги предоставлялись частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.

Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала: