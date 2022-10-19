Правительство разрешило использовать маткапитал для оплаты услуг частных преподавателей

Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. При этом у ИП, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.
«Так, например, родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы», – сказано на сайте правительства.
Отмечается, что ранее маткапитал можно было использовать только в том случае, если услуги предоставлялись частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.
Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала:
- родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа – заявление и заключённый с ИП договор с расчётом стоимости;
- документы принимаются в отделениях Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу;
- документы можно также отправить через портал Госуслуг или сайт Пенсионного фонда.
Комментарии (0)