Российские ученые создали сверхпрочный материал для космонавтики

«Прозрачность в инфракрасном диапазоне и высокая прочность композита оксидов магния и иттрия (MgO-Y2O3) открывает новые возможности для производства авиационных и космических аппаратов, работающих при интенсивных тепловых и механических нагрузках», – говорится в сообщении университета им. Лобачевского.

Автор исследования, заведующий лабораторией оптических керамических материалов химического факультета ННГУ Дмитрий Пермин рассказал, что для получения прозрачной в ИК-спектре композитной керамики ученые впервые использовали метод микроволнового спекания.

Технология обеспечивает ультрабыстрый нагрев со скоростью более 100 градусов в минуту, а отсутствие нагревательных элементов позволяет получать чистые материалы.

По словам нижегородских учёных, преимущества СВЧ-нагрева позволят масштабировать технологию производства при получении крупногабаритных изделий.