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Наука и образование

Российские ученые создали сверхпрочный материал для космонавтики

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На сегодняшний день он не имеет аналогов в отечественной промышленности. Материал разработали ученые нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН.

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«Прозрачность в инфракрасном диапазоне и высокая прочность композита оксидов магния и иттрия (MgO-Y2O3) открывает новые возможности для производства авиационных и космических аппаратов, работающих при интенсивных тепловых и механических нагрузках», – говорится в сообщении университета им. Лобачевского.

Автор исследования, заведующий лабораторией оптических керамических материалов химического факультета ННГУ Дмитрий Пермин рассказал, что для получения прозрачной в ИК-спектре композитной керамики ученые впервые использовали метод микроволнового спекания.

Технология обеспечивает ультрабыстрый нагрев со скоростью более 100 градусов в минуту, а отсутствие нагревательных элементов позволяет получать чистые материалы.

По словам нижегородских учёных, преимущества СВЧ-нагрева позволят масштабировать технологию производства при получении крупногабаритных изделий.

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