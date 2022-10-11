Найденные части двух утраченных храмов Петербурга признали памятниками

Так, на предполагаемом месте расположения храма Покрова Пресвятой Богородицы, который был разобран в 1933 году, археологическая экспедиция АНО «Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия» нашла конструкции, относящиеся к подвальному этажу храма.

«Установлено, что стены храма в уровне подвального этажа с внутренней стороны были сложены из кирпича на известковом растворе, с внешней – из известняковых плит. В восточной части храма после возведения стен подвального этажа со стороны интерьера была установлена деревянная опалубка, а пространство между стенами и опалубкой залито цементным раствором», – сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

А на месте храма святых благоверных Бориса и Глеба специалисты научно-исследовательского центра «Актуальная археология» выявили участок западной стены западного притвора церкви и пол подвального этажа. Здание было снесено в 1975 году.

Отмечается, что исследования на этих двух участках продолжатся.