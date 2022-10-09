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Наука и образование

Возможно на спутнике Сатурна есть жизнь, ученые нашли доказательства

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Международная группа ученых нашла доказательства теории о том, что на Энцеладе, спутнике Сатурна, есть жизнь. Они считают, что в океане небесного тела, покрытого льдом, может содержаться фосфор — один из необходимых элементов для возникновения жизни.

joshimerbin/shutterstock

Исследователи под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа обнаружили возможные доказательства присутствия жизни на спутнике Сатурна — Энцеладе. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа». «Было обнаружено, что океанская вода на спутнике Энцелад сильно щелочная и не содержит кислород. По составу она немного напоминает газированную воду, которую люди пьют на Земле», — отмечает глава группы ученых.

Для образования фосфора в такой океанской воде потребовалось бы более 100 тысяч лет, а океан на Энцеладе может существовать сотню миллионов лет. Хоть фосфор на спутнике Сатурна еще не был обнаружен, исследование дает научную основу для изучения возможной жизни на нем.

Ранее ученые обнаружили на Энцеладе пять других компонентов, необходимых для возникновения жизни, — углерод, водород, азот, кислород и серу. Однако из‑за отсутствия фосфора спутник Сатурна считался необитаемым. 

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