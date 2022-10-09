Возможно на спутнике Сатурна есть жизнь, ученые нашли доказательства

Исследователи под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа обнаружили возможные доказательства присутствия жизни на спутнике Сатурна — Энцеладе. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа». «Было обнаружено, что океанская вода на спутнике Энцелад сильно щелочная и не содержит кислород. По составу она немного напоминает газированную воду, которую люди пьют на Земле», — отмечает глава группы ученых.

Для образования фосфора в такой океанской воде потребовалось бы более 100 тысяч лет, а океан на Энцеладе может существовать сотню миллионов лет. Хоть фосфор на спутнике Сатурна еще не был обнаружен, исследование дает научную основу для изучения возможной жизни на нем.

Ранее ученые обнаружили на Энцеладе пять других компонентов, необходимых для возникновения жизни, — углерод, водород, азот, кислород и серу. Однако из‑за отсутствия фосфора спутник Сатурна считался необитаемым.