Вадим Лурье запустил цикл лекций о византийской патристике в Доме Радио

Первая лекция, прошедшая в сентябре, была посвящена тому иудейскому миру, в который пришел Христос, и из которого впоследствии выработалось византийское богословие. Темой второй лекции из цикла встреч «Учения Отцов», которая состоится 25 октября, станет христианское богословие самого «темного» времени — II века нашей эры.

«В это время христианская мысль далеко ушла от богословия I века, но еще не пользовалась языком греческой философии так уверенно, как это вошло в обыкновение в III веке. История христианского богословия той эпохи плохо прослеживается современными научными методами и вызывает больше вопросов, нежели ответов», — говорят в Доме радио.

Дом Радио О лекции «“Перевод” христианского богословия на язык греческой философии (середина II – начало IV в.)»: К примеру: почему у апологетов II века уже появился термин «Троица», но все авторы того времени говорили, что Сын — это Дух? Что представляли собой канонические тексты евангелий до конца II века? Впрочем, сама возможность постановки этих и других вопросов — огромный прогресс современной науки об истории христианства, считает автор курса, патролог Вадим Лурье.

Тема третьей лекции, которая пройдет 22 ноября, «Начало христианского монашества (IV – V вв.)». Монашество как особый институт документально зафиксировано с 320-х годов. По косвенным данным можно предположить, что оно появилось в конце третьего века. Хотя, по мнению Лурье, прообраз монашества виден и в более ранних учениях.

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