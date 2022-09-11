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Наука и образование

В Петербурге открылась инновационная научно-образовательная площадка

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Санкт-Петербургский государственный университет в субботу запустил инновационный конференц-центр «Менделеев». Новая площадка должна объединить универсантов, представителей крупных компаний и научное сообщество города.

Marina Zezelina/shutterstock

На базе СПбГУ на Невском проспекте открылась инновационная научно-образовательная площадка. «Где-то год назад мы начали проект построения открытой площадки в центре Петербурга, куда бы могли прийти и универсанты, и наши партнеры из крупных компаний, и наши партнеры из других вузов для научного обсуждения и решения задач, которые по отдельности решить не всегда получается. Результатом стал конференц-центр СПбГУ «Менделеев», — приводит ТАСС слова проректора по научной работе СПбГУ Сергея Микушева.

Проект разработан по принципу академических свобод — то есть в его основе лежит безусловное равенство всех участников обсуждения. По словам представителя, этот способ позволит привлечь большое количество людей из научной сферы. «Здесь продукция - это новые идеи, это новые научные проекты. Коммуникация, как оказалось, очень важна здесь. С точки зрения экономики - конечно, это то место, куда легко пригласить наших индустриальных партнеров, и в этом смысле результатом будет являться количество заключенных контрактов и сумма этих контрактов», — подытожил Микушев.

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