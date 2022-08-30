Мединский предложил изымать у школьников смартфоны на время уроков

«Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем — в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в «локере» оставил, родители спокойны», — приводит «Интерфакс» заявление Мединского, сделанное им на педсовете в Москве. По мнению экс-министра культуры, из-за смартфонов урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры».

Предложения о запрете использования смартфонов в школах не новы. В 2019 году о необходимости его введения говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, по мнению которой в учебных заведениях «нет условия для хранения» мобильных телефонов. «Потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», — добавила она.

В том же году в преддверии Дня знаний власти Ленинградской области объявили о проведении эксперимента по ограничению использования учениками мобильных телефонов. В его рамках родителям и преподавателям было предложено выбрать, ввести запрет на использование телефона во время уроков или в течение всего дня.

В 2021 году замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявляла, что запрета приносить в школу мобильные средства связи нет, но смартфоны не должны использоваться как средство для обучения. По ее мнению, «если на уроке учитель хочет, допустим, показать какие-то видеоматериалы в электронном виде, то он должен использовать компьютер, планшет, моноблок, интерактивную доску», но «ни в коем случае не личные телефоны учеников».