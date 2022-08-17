Ученики и выпускники знаменитой школы ЛНМО в Петербурге записали видео в ее защиту

Видеообращение появилось в группе «Открытый Южно-Приморский» во ВКонтакте. В ролике замдиректора ЛНМО Мария Чистякова рассказала, что проект по «взращиванию молодых ученых» работает в Петербурге с 90-х годов. Также на видео несколько десятков учеников и выпускников поделились достижениями и своими впечатлениями от обучения в ЛНМО.

В конце июля появилась петиция «Требуем сохранить ЛНМО», в которой петербуржцы просили губернатора Александра Беглова, комитет по образованию и ЗакС сохранить партнерство городских школ и ЛНМО. На данный момент под петицией подписалось более 6,1 тысячи человек. В комитете по образованию пока не дали разъяснений, с чем связан отказ городских школ от сотрудничества с ЛНМО.

Частную школу основал в 1992 году учитель математики Илья Чистяков, он же является директором школы. В 2022 году в образовательном учреждении было 24 научных класса в пяти государственных школах Адмиралтейского района. Всего там обучалось порядка 600 школьников.

ЛНМО существует как образовательный проект, по нему проходила интеграция общего, дополнительного образования и научной деятельности. Частная школа арендовала в государственных школах помещения и проводила там обучение. В лаборатории поясняли, что формат партнерства частной (ЛНМО) и государственной школ заключался в том, что ученики осваивали основную обязательную программу и дополнительные дисциплины по программе ЛНМО, в зависимости от профиля класса (математический, инженерный, гуманитарный, биологический или академический). Оплата обучения в рамках госпрограммы проходит за счет средств бюджета, оплата дополнительных занятий — за счет средств родителей и спонсоров ЛНМО.