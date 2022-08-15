В России хотят ввести пособия для семей с детьми к 1 сентября

В пояснительной записке сказано, что на выплату смогут претендовать семьи, в которых дети учатся «по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в РФ». Отмечается, что выплаты планируют сделать ежегодными.

Пособия будут выплачивать семьям с детьми до 18 лет, предполагаемая сумма выплаты составит 21 800 рублей для обычных семей, для малоимущих — 34 600 рублей, для малоимущих студентов — 23 200 рублей, сообщила один из авторов инициативы, замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что сейчас значительно поднялись цены на школьные принадлежности, в числе которых дневники, тетради, учебники и др. «А ведь это только часть расходов. Помимо этого, ребенку надо купить одежду, обувь, рюкзак, канцелярские принадлежности и т. д.», — подчеркнула она.