Почти 76% российских вузов подняли цену на обучение для первокурсников в новом учебном году

Около 76% российских вузов подняли цену на обучение для первокурсников, которые будут учиться в 2022-2023 годах. Повышение стоимости произошло хотя бы одному направлению подготовки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобрнауки.
В среднем цена для очной формы обучения подросла не более чем на 3%, для заочной — на 4,5%. Для студентов-очников и заочников специалитета увеличение составило не более 4%, для магистратуры — не более 5%.
Также отмечается, что в более 50% вузов для студентов второго курса и выше подняли стоимость обучения на сумму, не превышающую уровень инфляции — сейчас он предусмотрен в размере 4%.
«По закону об образовании стоимость платных образовательных услуг не может увеличиваться после заключения договора, за исключением увеличения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период», — добавили в Минобрнауки.
Комментарии (0)