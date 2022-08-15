Почти 76% российских вузов подняли цену на обучение для первокурсников в новом учебном году

В среднем цена для очной формы обучения подросла не более чем на 3%, для заочной — на 4,5%. Для студентов-очников и заочников специалитета увеличение составило не более 4%, для магистратуры — не более 5%.

Также отмечается, что в более 50% вузов для студентов второго курса и выше подняли стоимость обучения на сумму, не превышающую уровень инфляции — сейчас он предусмотрен в размере 4%.

«По закону об образовании стоимость платных образовательных услуг не может увеличиваться после заключения договора, за исключением увеличения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период», — добавили в Минобрнауки.