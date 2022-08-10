Первый в истории частный космический аппарат из Петербурга вышел на орбиту Земли

9 августа с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». В ходе этого запуска на орбиту отправились зарубежный коммерческий спутник и, в качестве дополнительной нагрузки, 16 малых космических аппаратов образовательного проекта Space-π . В их числе был и первый частный спутник из Петербурга «Геоскан-Эдельвейс», разработанный компанией «Геоскан».
Все 16 аппаратов проекта Space-π успешно вышли на из пусковых контейнеров над Индийским океаном. Собственная спутниковая наземная станция управления располагается в Петербурге, на крыше здания офиса «Геоскана», рассказали в компании.
Спутник «Геоскан-Эдельвейс» предназначен:
- для летных испытаний спутниковой платформы «Геоскан 3U»;
- проведения образовательной деятельности в рамках проекта Space-π;
- взаимодействия с радиолюбителями всего мира с дипломной программой;
- летных испытаний газовой двигательной установки стандарта CubeSat (ОКБ «Факел») совместно с ГНСС-приемником компании «Элвис» (он определяет координаты местоположения аппарата на орбите на основе радиосигналов, излучаемых спутниками навигационных систем).
Сейчас инженеры компании-разработчика совместно с российскими университетами работают над созданием семи космических аппаратов форм-факторов CubeSat 1U и 3U.
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