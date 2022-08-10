Первый в истории частный космический аппарат из Петербурга вышел на орбиту Земли

Все 16 аппаратов проекта Space-π успешно вышли на из пусковых контейнеров над Индийским океаном. Собственная спутниковая наземная станция управления располагается в Петербурге, на крыше здания офиса «Геоскана», рассказали в компании.

Спутник «Геоскан-Эдельвейс» предназначен:

для летных испытаний спутниковой платформы «Геоскан 3U»;

проведения образовательной деятельности в рамках проекта Space-π;

взаимодействия с радиолюбителями всего мира с дипломной программой;

летных испытаний газовой двигательной установки стандарта CubeSat (ОКБ «Факел») совместно с ГНСС-приемником компании «Элвис» (он определяет координаты местоположения аппарата на орбите на основе радиосигналов, излучаемых спутниками навигационных систем).

Сейчас инженеры компании-разработчика совместно с российскими университетами работают над созданием семи космических аппаратов форм-факторов CubeSat 1U и 3U.