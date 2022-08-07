Петербургские студенты разработали VR-игру по вселенной Гарри Поттера

Игру создали студенты Анастасия Цителова и Артур Дзюба в рамках выпускной квалификационной работы. Разработчики предлагают пользователям поиграть за Рона Уизли. Персонаж находит письмо от братьев-близнецов, в котором они прописали задания: решить головоломки, собрать предметы и переправить их через волшебный камин.

«Так как сама "Нора" у меня всегда ассоциировалась с атмосферой семейного тепла и радостной суеты, в качестве предметов я выбрала продукцию магазина братьев близнецов Уизли — аналога нашего магазина приколов. Каждый предмет по-своему уникален и может совершать необычное действие, когда пользователь его находит. Например, йо-йо начинает визжать, как свинья, а перуанский порошок мгновенной тьмы на несколько секунд погружает пользователя в темноту», — рассказала Анастасия Цителова.