Петербургские студенты разработали VR-игру по вселенной Гарри Поттера

Студенты ИТМО создали VR-игру «Дом Рона Уизли» по мотивам вселенной Гарри Поттера». Юзеры смогут прогуляться по дому семейства Уизли и выполнить несколько заданий. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Игру создали студенты Анастасия Цителова и Артур Дзюба в рамках выпускной квалификационной работы. Разработчики предлагают пользователям поиграть за Рона Уизли. Персонаж находит письмо от братьев-близнецов, в котором они прописали задания: решить головоломки, собрать предметы и переправить их через волшебный камин.
«Так как сама "Нора" у меня всегда ассоциировалась с атмосферой семейного тепла и радостной суеты, в качестве предметов я выбрала продукцию магазина братьев близнецов Уизли — аналога нашего магазина приколов. Каждый предмет по-своему уникален и может совершать необычное действие, когда пользователь его находит. Например, йо-йо начинает визжать, как свинья, а перуанский порошок мгновенной тьмы на несколько секунд погружает пользователя в темноту», — рассказала Анастасия Цителова.
Исследуя дом и успешно выполняя задания, игрок в конце получает особое магическое заклинание. В вузе отметили, что создатели игры использовали две необычные игровые механики – управление жестами и голосом. В будущем игру надеются выпустить для широкой аудитории.
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