В Совфеде предложили вернуть уроки вождения в российские школы

«У нас, когда я учился в школе, были курсы вождения. Сейчас для старшеклассников также нужно ввести такие курсы, с теоретической и практической частью, чтобы потом, по достижению совершеннолетия ребята могли получить права», — отметил он.

При этом Абрамов считает, что школьники должны проходить такие курсы на добровольной основе, а финансировать их можно из федерального бюджета. «Мы даем ребятам профессиональные навыки, это будет отдача в экономику», — пояснил он.

Законодатель также одобрил идею расширить практическую часть курсов по вождению, добавив, что «права действуют не только в светлое время, но и в темное». «Должна быть более качественная подготовка будущих водителей, и эти навыки они должны приобретать под присмотром профессионалов», — заключил он.