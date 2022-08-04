Исследование: ученые смогли оживить органы свиньи через час после смерти

С помощью системы OrganEx через кровеносную систему организма прокачивается похожая на кровь жидкость. Это делается с пульсацией, чтобы имитировать естественный кровоток. В составе раствора есть вещества, которые насыщают кровь кислородом и предотвращают ее свертываемость, а также удаляют продукты метаболизма.

«Клетки не гибнут мгновенно. Это целый процесс, в который можно вмешаться: остановить или восстановить некоторые клеточные функции», — объяснил соавтор работы Дэвид Андриевич.

В эксперименте участвовали свиньи весом 30-35 килограмм. На все время эксперимента им поддерживали температуру тела на физиологическом уровне 36-37 градусов. В результате опытов биохимические показатели оставались на стабильном уровне и были близки к норме, а органы оставались защищены от деградации на тканевом, клеточном и молекулярном уровне.

Система позволила ученым частично восстановить работу сердца, печени, почек и некоторых других органов умерших животных. Результаты исследования будут полезны в трансплантологии. В этой области исследования ученые пытаются увеличить время жизнеспособности органов и тканей.